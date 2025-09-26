ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على مجموعة من السلع المستوردة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، تتضمن فرض رسوم بواقع مئة بالمئة على الأدوية ذات العلامات التجارية و25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ولم تتضمن الإعلانات، التي وردت على منصة تروث سوشيال، تفاصيل حول ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستطبق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الدول أو ما إذا كانت الاقتصادات التي أبرمت اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان سيتم إعفاؤها.

وقال ترامب أيضا إنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على خزائن المطابخ وخزائن الحمامات، و30 بالمئة على الأثاث المنجد، على أن تدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال تعليقا على الرسوم الجمركية على السلع المنزلية "السبب في ذلك هو تدفق هذه المنتجات على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة من دول أخرى".

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة مئة بالمئة على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع ستطبق على جميع الواردات ما لم تكن الشركة قد بدأت بالفعل في بناء مصنع في الولايات المتحدة.