الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تطلق قمراً اصطناعياً لدعم أنشطة الرصد والتنبؤ بالطقس

قمر اصطناعي (أرشيفية)
27 سبتمبر 2025 09:33

أطلقت الصين، اليوم، القمر الاصطناعي "فنغيون-3 08" إلى الفضاء، لدعم أنشطة الرصد والبحث في التنبؤ بالطقس والكيمياء الجوية وتغير المناخ.
وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن القمر الاصطناعي مجهز بـ 9 حمولات للاستشعار عن بعد، بما في ذلك جهاز تصوير طيفي متوسط الدقة وجهاز تصوير بالموجات الدقيقة.وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تعزز عمليات هذا القمر، قدرات الصين في التنبؤ العددي العالمي بالطقس والاستجابة لتغير المناخ العالمي والوقاية من الكوارث الجوية والتخفيف من آثارها.وجرى إطلاق القمر الاصطناعي، من مركز "جيويتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية الواقع في شمال غرب البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سي" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

 

أخبار ذات صلة
استعراض أحدث الابتكارات في «الحوسبة المتقدمة» و«النماذج الضخمة» و«الروبوتات»
منصة إماراتية متخصصة بالأمن السيبراني تجذب زوار "معرض التجارة الرقمية"
المصدر: وام
الصين
الطقس
قمر اصطناعي
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©