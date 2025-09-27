الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال قوي يضرب شمال غرب الصين

زلزال
27 سبتمبر 2025 11:11

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو شمال غرب الصين اليوم السبت، مما أدى إلى  سقوط منازل. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن سبعة أشخاص أصيبوا. ولا تبدو أي من الإصابات خطيرة. وضرب الزلزال مقاطعة لونجشي في الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحا على عمق ضحل نسبيا بلغ 10 كيلومترات، طبقا لما ذكره مركز الزلازل الحكومي الصيني. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 140 كيلومترا(87 ميلا) جنوب شرق لانتشو، عاصمة المقاطعة. وذكر تلفزيون الصين المركزي(سي.سي.تي.في) أن الزلزال أدى إلى تدمير ثمانية منازل وإلحاق أضرار بأكثر من 100 منزل آخر. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية على الانترنت عمال الطوارئ وهم يستخدمون المجارف لإزالة الأنقاض. 

أخبار ذات صلة
استعراض أحدث الابتكارات في «الحوسبة المتقدمة» و«النماذج الضخمة» و«الروبوتات»
منصة إماراتية متخصصة بالأمن السيبراني تجذب زوار "معرض التجارة الرقمية"
المصدر: وكالات
زلزال
الصين
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©