زلزال قوي يضرب شمال غرب الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو شمال غرب الصين اليوم السبت، مما أدى إلى سقوط منازل. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن سبعة أشخاص أصيبوا. ولا تبدو أي من الإصابات خطيرة. وضرب الزلزال مقاطعة لونجشي في الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحا على عمق ضحل نسبيا بلغ 10 كيلومترات، طبقا لما ذكره مركز الزلازل الحكومي الصيني. وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 140 كيلومترا(87 ميلا) جنوب شرق لانتشو، عاصمة المقاطعة. وذكر تلفزيون الصين المركزي(سي.سي.تي.في) أن الزلزال أدى إلى تدمير ثمانية منازل وإلحاق أضرار بأكثر من 100 منزل آخر. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية على الانترنت عمال الطوارئ وهم يستخدمون المجارف لإزالة الأنقاض.