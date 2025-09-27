الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا ترد على خطط أوروبا إقامة "جدار مضاد للمسيّرات"

تدريبات في ألمانيا على اعتراض طائرات مسيرة
27 سبتمبر 2025 19:49

نددت روسيا، اليوم السبت، بخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز دفاعاته ضد الطائرات المسيرة، معتبرة أن رد التكتل على خرق مسيّرات مجهولة مجاله الجوي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات.
واتفق وزراء الدفاع في نحو عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على جعل "إقامة جدار مضاد للمسيرات" أولوية بعد أن أثار خرق مسيرات المجال الجوي لبعض الدول الأعضاء قلقا في الأسابيع الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "زيادة التوترات العسكرية والسياسية في قارتنا"، وفقًا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطط لا تعدو كونها "طموحات شخصية وألاعيب سياسية من النخب الحاكمة في الاتحاد الأوروبي".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد دعت لأول مرة إلى إنشاء "جدار مضاد للمسيرات" في خطاب رئيسي ألقته في وقت سابق من هذا الشهر، بعد ساعات من إسقاط حلف شمال الأطلسي (ناتو) مسيّرات في بولندا.
ونفت موسكو انتهاكها المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ووصفت رد فعل الاتحاد الأوروبي بأنه "هستيري"، مؤكدة أن الطيارين الروس ملتزمون بقواعد الملاحة الجوية الدولية، ولا دليل على أن الطائرات المسيرة التي خرقت المجال الجوي الأوروبي روسية.

المصدر: وكالات
روسيا
طائرات مسيرة
الاتحاد الأوروبي
جدار مضاد للمسيّرات
