الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من ردّ "حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
27 سبتمبر 2025 20:58

حذر سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، من "رد حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له بلاده.
وقال لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في الولايات المتحدة "تواجه روسيا اتهامات بما يرقى إلى التخطيط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي. وقد دحض الرئيس بوتين هذه الاستفزازات مرارا".
وأضاف وزير الخارجية الروسي "لم تكن لدى روسيا أبدا وليس لديها نوايا مماثلة. ولكن أي اعتداء على بلادي سيقابل برد حاسم".
وقال لافروف إن موسكو قلقة من تصريحات بعض السياسيين في عواصم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حول احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة واعتبارها "سيناريو محتمل الحدوث".
وأضاف "هؤلاء الأشخاص يقوضون أي جهود لإيجاد توازن عادل للمصالح بين جميع أعضاء المجتمع الدولي من خلال محاولتهم فرض توجهاتهم الأحادية على الآخرين".
وكان لافروف التقى مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورصدت دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الأسابيع والأيام الماضية، طائرات مسيرة مجهولة تخترق مجالها الجوي. ونفت روسيا أن تكون لها علاقة بتلك الطائرات.

لافروف سيلتقي روبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
المصدر: آ ف ب
سيرغي لافروف
رد حاسم
اعتداء
