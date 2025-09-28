الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف وإغلاق مطارات في فيتنام مع اقتراب الإعصار "بوالوي"

شارع في مقاطعة كوانغ نينهحيث تستعد فيتنام لإعصار "بوالوي"
28 سبتمبر 2025 08:52

أغلقت فيتنام المطارات وأجلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار بوالوي الذي زادت قوته بينما يتجه للبلاد، وذلك بعد أيام من تسببه في مقتل عشرة على الأقل وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية أن من المتوقع وصول الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 133 كيلومتراً في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، إلى اليابسة في وسط فيتنام في وقت متأخر من اليوم الأحد، أي قبل الوقت المتوقع من قبل نظراً لسرعة تحركه.

وقالت الحكومة إن السلطات في إقليم ها تنه بوسط البلاد بدأت في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، مضيفة أن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد.
وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية إنه تم تعليق العمليات في أربعة مطارات ساحلية اعتباراً من اليوم الأحد، بما في ذلك مطار دانانج الدولي، وعدلت مواعيد إقلاع عدد من الرحلات الجوية.
وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في هيو وكوانج تري.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "راجاسا" بتايوان الصينية
قتيلان ومفقودون مع اجتياح الإعصار بوالوي لفيتنام
المصدر: وكالات
فيتنام
إعصار
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©