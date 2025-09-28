الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصرع 18 شخصاً في حادث انهيار منجم بنيجيريا

عامل منجم في نيجيريا(أرشيفية)
28 سبتمبر 2025 10:31

 لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر انهيار صخري طال منجمًا بولاية زمفارا شمال نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال مفقودين.

وأوضحت مصادر محلية أن الانهيار وقع يوم الخميس قرب قرية كادوري بمنطقة مارو، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في سقوط صخرة ضخمة على المنجم.

وقال ساني لاوالي، أحد عمال المناجم الذي شارك في جهود الإنقاذ، إنه جرى انتشال جثث 18 شخصًا، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف أن 12 عاملًا ما زالوا محاصرين داخل المنجم، ولا يعرف مصيرهم بعد، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تجري ببطء وصعوبة بالغة.

المصدر: وام
نيجيريا
منجم
