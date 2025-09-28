الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتهام مساعدي ممثل وسياسي هندي بعد تدافع أودى بالعشرات

جرحى يتلقون العلاج عقب حادثة التدافع في الهند
28 سبتمبر 2025 20:37

وجّهت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، اتهامات بالقتل غير العمد والإهمال إلى ثلاثة من مساعدي ممثل وسياسي شهير بعدما أدى تدافع خلال تجمّعه الانتخابي في جنوب البلاد إلى مقتل 40 شخصا على الأقل أمس السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وتجمّع نحو 27 ألف شخص على طريق عام في ولاية تاميل نادو على أمل رؤية السياسي المعروف باسم فيجاي، أمس السبت، ولكن حالة من الذعر دبت في صفوفهم ما أدى إلى وقوع حادث تدافع مميت.
ورفعت الشرطة قضية ضد ثلاثة من كبار مساعدي فيجاي الذين حدّدتهم على أنّهم بوسي أناند وجي آر نيرمال كومار وفي بي ماثيازهاغان.
وقال إس. ديفيدسون ديفاسيرفاثام، الضابط الكبير في الشرطة للصحافيين "تم تسجيل قضية وسيكشف التحقيق عن جميع المتورّطين".

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع في الهند
18 جناحاً دولياً في «ويتيكس 2025»
  • أحذية متناثرة جراء حادث التدافع في الهند
    أحذية متناثرة جراء حادث التدافع في الهند

ووُجّهت إلى الثلاثة تهم "القتل غير العمد" والإهمال الذي يعرّض حياة الإنسان للخطر.
غير أنّ شهود عيان قالوا إنّ التأخير لساعات وعدم انتشار عدد كافٍ من عناصر الشرطة وسقوط أشخاص بعدما تسلّقوا شجرة، من الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.
وكان فيجاي يلقي كلمة أمام حشد في منطقة "كارور" عندما اندفع الحشد فجأة، مما أجبره على التوقف عن إلقاء خطابه.
من جانبه، أفاد مسؤول كبير في المنطقة هو م.ثانغافيل بأنّ 40 شخصا قتلوا في التدافع.
ومن بين القتلى، تسعة أطفال.
وقال جي فيناكاتارامان رئيس شرطة الولاية إنّه كان من المتوقع حضور 10 آلاف شخص، لكن نحو 27 ألفا حضروا.
وأوضحت صحيفة "ذي إنديان إكسبرس" أنّ حالة الذعر انتشرت بين الحاضرين بعدما سقط عدد من المؤيدين الذين تسلّقوا شجرة، على الحشد.

المصدر: آ ف ب
الهند
ولاية تاميل نادو
تدافع
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©