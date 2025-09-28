منخفض يتحول إلى عاصفة يمكن أن تضرب أميركا

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اليوم الأحد، إن المنخفض المداري التاسع في المحيط الأطلسي اشتد ليتحول إلى عاصفة استوائية أطلق عليها اسم "إيميلدا" يمكن أن تضرب الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأضاف المركز أن "إيميلدا" تبعد الآن نحو 600 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية وأن العاصفة محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 65 كيلومترا في الساعة.

وتوقع المركز أن تتحول "إيميلدا" إلى إعصار مساء غد الاثنين أو بحلول يوم الثلاثاء.

ويتوقع أن تضرب "إيميلدا" الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وقال المركز، في أحدث نشراته، إن من المتوقع هبوب عاصفة مدارية على وسط جزر البهاما وشمالها الغربي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المركز، ومقره مدينة ميامي الأميركية، أن الأمواج الناجمة عن العاصفة "إيميلدا" والإعصار "هومبرتو"، ستؤثر على أجزاء من جزر البهاما خلال الأيام المقبلة، وستمتد بعد ذلك إلى معظم ساحل الولايات المتحدة الشرقي.