الأخبار العالمية

فيتنام: مفقودون وإجلاء عشرات الآلاف إثر إعصار بوالوي

إعصار بوالوي يضرب فيتنام
28 سبتمبر 2025 23:35

أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الأحد، سقوط قتيل وفقدان أربعة أشخاص وإجلاء نحو 30 ألف شخص من مناطقها الساحلية فيما بلغ الإعصار "بوالوي" اليابسة.
وضربت العاصفة، وهي العاشرة التي تضرب فيتنام هذه السنة، اليابسة قرابة الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16,00 ت غ) مصحوبة برياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية.
وأجلت المحافظات والمدن المعنية أكثر من 28500 شخص فيما قضى شخص واعتبر أربعة في عداد المفقودين وفق هيئة إدارة الكوارث.
ونقل أكثر من 15 ألفا من سكان منطقة "ها تين" التي تعتبر مركزا للتعدين في البلاد إلى مدارس ومراكز طبية حولت إلى مراكز إيواء، بحسب السلطات.
وحشد نحو 117 ألف عسكري. وأغلقت أربعة مطارات وطنية فيما طلب من كل زوارق الصيد الموجودة على مسار العاصفة العودة إلى الموانئ.
وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت، في وقت سابق، أن دانانغ، كبرى مدن وسط فيتنام، تستعد لإجلاء أكثر من 210 آلاف نسمة.
وقال نغوين كونغ (29 عاما)، وهو من سكان مدينة "ها تينه": "أشعر بشيء من القلق، لكنني متفائل بأن كل شيء سيكون على ما يرام بعد ذلك. كنا جميعا بأمان بعد الإعصار كاجيكي الأخير. آمل أن يكون هذا الإعصار مماثلا له أو أقل شدة".
وحذر ماي فان خيم مدير المركز الوطني الفيتنامي للأرصاد الجوية، قائلا "إنها عاصفة تتنقل بسرعة وبقوة شديدة وستضرب منطقة واسعة، وقادرة على التسبب بأنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية مثل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية والفيضانات الساحلية"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

المصدر: آ ف ب
