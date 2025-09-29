الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البيت الأبيض: التوصل لاتفاق بشأن غزة قريب جدا

كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي (أرشيفية)
29 سبتمبر 2025 17:28

قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويضمن سلاما دائما في الشرق الأوسط بات قريبا "جدا".
وأضافت ليفيت، في حديث لبرنامج (فوكس اند فريندز) على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث، اليوم، إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط.
وقالت "للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلا، وربما يغادر الطاولة وهو غير راض بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع". 
كان ترامب أكد، أمس الأحد، أن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".
ولم يقدم ترامب تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له، أمس "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".
كما صرح ترامب، الجمعة أمام صحافيين في واشنطن "أظن أن لدينا اتفاقا" بشأن غزة.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
حرب غزة
الحرب في غزة
وقف إطلاق النار
