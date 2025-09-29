الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية

ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية
29 سبتمبر 2025 21:07

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما بنسبة 100% على «أي وكل الأفلام» التي يتم إنتاجها خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية تضر بصناعة السينما الأميركية في هوليوود. 
وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» المملوكة له إنه لا يوجد جدول زمني لتطبيق هذه الرسوم، ولم يقدم أي تفاصيل  حول الطريقة التي سيفرض بها مثل هذه الرسوم، وهل ستفرض على الأفلام الأجنبية التي تبثها منصات أميركية مثل «نتفليكس» أم ستقتصر على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما الأميركية.
وقال ترامب في المنشور: «الدول الأخرى تسرق صناعة الأفلام الخاصة بنا، إنها تسرقها كما تتم سرقة الحلوى من طفل رضيع».
ويشير المحللون إلى أنه يتم إنتاج العديد من الأفلام العالمية بشكل مشترك. كما أن الأفلام  ليست سلعا تستورد بالطريقة التقليدية، مما يعني أنه على الحكومة تحديد كيفية تقييمها ومتى يتم اعتبارها أفلاما مستوردة.
يذكر أن ترامب سبق ووجه وزارة التجارة الأميركية في مايو الماضي للبدء فورا في فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام «المنتجة في الخارج». في ذلك الوقت، ذكر أن صناعة السينما الأميركية «تموت موتا سريعا» بسبب إغراء الدول الأخرى لصانعي الأفلام والاستوديوهات بحوافز سخية لكي يتم تصوير الأفلام بها، واصفا ذلك بأنه تهديد للأمن القومي. 

المصدر: وكالات
