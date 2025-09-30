إجلاء الآلاف جراء العاصفة "إيميلدا" في كوبا

أغلقت السلطات في جزر الباهاما معظم المدارس يوم الاثنين، فيما أسقطت العاصفة الاستوائية إيميلدا أمطاراً غزيرة في شمال الكاريبي، بما في ذلك كوبا حيث توفي شخصان نتيجة العاصفة.

وتقع العاصفة على بعد نحو 35 ميلاً (55 كيلومتراً) شمال جزيرة أباكو الكبرى، التي لا تزال تتعافى من الإعصار دوريان بعدما ضرب أجزاء من جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة المدمرة في عام 2019. وتتحرك العاصفة إيميلدا، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 60 ميلاً في الساعة (95 كم في الساعة)، شمالاً بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كم في الساعة). ومن المتوقع أن تصبح إعصاراً غداً الثلاثاء وتخرج إلى المحيط المفتوح، وفقاً للمركز الوطني للإعاصير في ميامي.

أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في سانتياجو دي كوبا، إلى قطع الوصول إلى 17 مجتمعاً، بحسب صحيفة جرما الرسمية، ويعيش أكثر من 24 ألف شخص في تلك المجتمعات. أما في جوانتانامو، وهي مقاطعة أخرى تأثرت بالعاصفة، فقد تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص، وفقاً لتقارير قناة كارايبي التلفزيونية الرسمية.