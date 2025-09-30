الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف جراء العاصفة "إيميلدا" في كوبا

إجلاء الآلاف جراء العاصفة "إيميلدا" في كوبا
30 سبتمبر 2025 09:02

أغلقت السلطات في جزر الباهاما معظم المدارس يوم الاثنين، فيما أسقطت العاصفة الاستوائية إيميلدا أمطاراً غزيرة في شمال الكاريبي، بما في ذلك كوبا حيث توفي شخصان نتيجة العاصفة.

وتقع العاصفة على بعد نحو 35 ميلاً (55 كيلومتراً) شمال جزيرة أباكو الكبرى، التي لا تزال تتعافى من الإعصار دوريان بعدما ضرب أجزاء من جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة المدمرة في عام 2019. وتتحرك العاصفة إيميلدا، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 60 ميلاً في الساعة (95 كم في الساعة)، شمالاً بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كم في الساعة). ومن المتوقع أن تصبح إعصاراً غداً الثلاثاء وتخرج إلى المحيط المفتوح، وفقاً للمركز الوطني للإعاصير في ميامي.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وفيضانات في إسبانيا
«إيميلدا» تهدد البهاما وقتيل في كوبا جراء العاصفة

أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في سانتياجو دي كوبا، إلى قطع الوصول إلى 17 مجتمعاً، بحسب صحيفة جرما الرسمية، ويعيش أكثر من 24 ألف شخص في تلك المجتمعات. أما في جوانتانامو، وهي مقاطعة أخرى تأثرت بالعاصفة، فقد تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص، وفقاً لتقارير قناة كارايبي التلفزيونية الرسمية.

المصدر: وكالات
كوبا
عواصف
فيضانات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©