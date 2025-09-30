الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أسبيدس» تنقذ 19 بحاراً بعد هجوم قبالة اليمن

دخان يتصاعد بعد استهداف سفينة في البحر الأحمر (أرشيفية)
1 أكتوبر 2025 01:16

لندن (وكالات)

أخبار ذات صلة
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
إجراءات أممية جديدة لحماية موظفي الإغاثة في اليمن

أعلنت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر «أسبيدس»، إنها أنقذت 19 بحاراً من طاقم سفينة شحن هولندية بعد تعرضها لهجوم قبالة السواحل اليمنية، مضيفة على منصة «إكس»، أن السفينة كانت قد فقدت السيطرة وانجرفت في عرض البحر على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء عدن. وأشارت إلى نقل عدد من المصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية قريبة.
وقالت «أسبيدس» والشركة المشغلة لسفينة الشحن «مينيرفاجراخت» التي ترفع علم هولندا أن النيران لا تزال مندلعة على متن السفينة التي جنحت في خليج عدن بعد هجوم بقنبلة أسفر عن إصابة اثنين من البحارة واستلزم إجلاء الطاقم. 
ولم يتضح ما إذا كان الحوثيون في اليمن استهدفوا السفينة، حيث يهاجم الحوثيون سفناً في البحر الأحمر منذ عام 2023. وفي حال تأكيد أنه هجوم من جماعة الحوثي، فسيكون الأول من نوعه على سفينة تجارية منذ الأول من سبتمبر. وقالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام إن مينيرفاجراخت كانت تبحر قبالة سواحل جيبوتي وعلى متنها طاقم من 19 فرداً ومن دون حمولة عندما وقع الانفجار، مضيفة في بيان «مينيرفاجراخت تعرضت لأضرار جسيمة».
وأشارت إلى أن جميع أفراد الطاقم تم إجلاؤهم بأمان وأنها تعمل مع سلطات وخبراء دوليين من أجل إنقاذ السفينة. وقالت بعثة أسبيدس البحرية أمس إن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد البحارَين المصابَين لكن حالته مستقرة، تم نقلهم إلى فرقاطتين يونانية وفرنسية. وتم إجلاء عضو الطاقم الآخر الذي أُصيب بجروح خطيرة بواسطة طائرة هليكوبتر ووصل جميع أفراد الطاقم إلى جيبوتي.

أسبيدس
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
البحر الأحمر
خليج عدن
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©