«أسبيدس» تنقذ 19 بحاراً بعد هجوم قبالة اليمن

لندن (وكالات)

أعلنت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر «أسبيدس»، إنها أنقذت 19 بحاراً من طاقم سفينة شحن هولندية بعد تعرضها لهجوم قبالة السواحل اليمنية، مضيفة على منصة «إكس»، أن السفينة كانت قد فقدت السيطرة وانجرفت في عرض البحر على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء عدن. وأشارت إلى نقل عدد من المصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية قريبة.

وقالت «أسبيدس» والشركة المشغلة لسفينة الشحن «مينيرفاجراخت» التي ترفع علم هولندا أن النيران لا تزال مندلعة على متن السفينة التي جنحت في خليج عدن بعد هجوم بقنبلة أسفر عن إصابة اثنين من البحارة واستلزم إجلاء الطاقم.

ولم يتضح ما إذا كان الحوثيون في اليمن استهدفوا السفينة، حيث يهاجم الحوثيون سفناً في البحر الأحمر منذ عام 2023. وفي حال تأكيد أنه هجوم من جماعة الحوثي، فسيكون الأول من نوعه على سفينة تجارية منذ الأول من سبتمبر. وقالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام إن مينيرفاجراخت كانت تبحر قبالة سواحل جيبوتي وعلى متنها طاقم من 19 فرداً ومن دون حمولة عندما وقع الانفجار، مضيفة في بيان «مينيرفاجراخت تعرضت لأضرار جسيمة».

وأشارت إلى أن جميع أفراد الطاقم تم إجلاؤهم بأمان وأنها تعمل مع سلطات وخبراء دوليين من أجل إنقاذ السفينة. وقالت بعثة أسبيدس البحرية أمس إن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد البحارَين المصابَين لكن حالته مستقرة، تم نقلهم إلى فرقاطتين يونانية وفرنسية. وتم إجلاء عضو الطاقم الآخر الذي أُصيب بجروح خطيرة بواسطة طائرة هليكوبتر ووصل جميع أفراد الطاقم إلى جيبوتي.