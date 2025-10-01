الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أضرار في نورث كارولينا مع هبوب إعصارين بالمحيط الأطلسي

أرشيفية
1 أكتوبر 2025 10:36

قالت إدارة المتنزهات الوطنية إن منازل غير مأهولة على طول ساحل أوتير بانكس في ولاية نورث كارولينا انهارت في المحيط أمس الثلاثاء مع هبوب إعصاري هومبرتو وإيميلدا في المحيط الأطلسي.
وقال مايك باربر، أحد المتحدثين باسم إدارة المتنزهات إن المنازل، التي كانت تستند على ركائز عالية، انهارت بعد الظهر في بوكستون وهي منطقة تقع على إحدى الجزر التي تشكل مجموعة جزر أوتير بانكس.
وقالت هيئة شاطئ كيب هاتيراس الوطنية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
وجاء في المنشور أن المزيد من الانهيارات أمر محتمل نظرا لظروف المحيط وحث على تجنب تلك المواقع، بما في ذلك العديد من المناطق الواقعة على بعد عدة أميال إلى الجنوب للبقاء بعيدا عن الأنقاض.

أخبار ذات صلة
إعصار "بوالوي" يخلف أضراراً كبيرة في فيتنام
الإعصار «بوالوي» يحدث دمارا في فيتنام ويودي بحياة 13 شخصا
المصدر: وكالات
نورث كارولينا
إعصار
المحيط الأطلسي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©