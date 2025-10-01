الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيلون ماسك.. أول إنسان بثروة نصف تريليون دولار

2 أكتوبر 2025 00:18

أظهر مؤشر «فوربس» للمليارديرات أن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، أصبح اليوم الأربعاء أول شخص في التاريخ يقترب صافي ثروته من نصف تريليون دولار، بعدما بلغت 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3:43 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
يعد ماسك، مؤسس ومدير شركات مثل «تسلا» و«سبيس إكس»، من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم التكنولوجيا والأعمال.
خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت ثروته بشكل غير مسبوق نتيجة نجاح شركاته في السيارات الكهربائية، الفضاء، والذكاء الاصطناعي، ما جعله قريبًا من الوصول إلى رقم قياسي عالمي صافي الثروة، نصف تريليون دولار، وهو رقم لم يبلغه أي شخص سابقًا في التاريخ الحديث للمليارديرات.

