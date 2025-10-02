الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تؤجل الرسوم الجمركية الجديدة على الأدوية

حاوية شحن في ميناء لوس أنجلوس
2 أكتوبر 2025 07:11

تم تأجيل الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الأدوية إلى الولايات المتحدة، والتي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن دخولها حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية. وبدلا من ذلك، ستبدأ إدارة ترامب في التحضير لفرض رسوم تستهدف شركات الأدوية التي ترفض نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو خفض أسعارها، وفقا لما صرح به مسؤول أميركي رفيع الأربعاء، من دون أن يوضح سبب التأجيل. وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي أن رسوما جمركية بنسبة 100% ستفرض اعتبارا من الأول من أكتوبر،على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وبراءات الاختراع إلى الولايات المتحدة. وأوضح أن شركات الأدوية يمكنها تفادي هذه الرسوم من خلال إنشاء مصانع إنتاج داخل الأراضي الأميركية. 
وقبيل الموعد المقرر لبدء التنفيذ، أوضح مسؤولون أميركيون أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستثنى من القواعد الجديدة الخاصة بالمنتجات الدوائية، على أن تستمر وارداته في مواجهة رسوم بنسبة 15%.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الأدوية
الرسوم
الرسوم الجمركية
