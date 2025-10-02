الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحوثيين

سفينة الشحن «مينير فاغراخت»
3 أكتوبر 2025 01:08

امستردام (وكالات)

دعت هولندا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى فرض عقوبات على ميليشيات الحوثي، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على سفينة الشحن «مينير فاغراخت»، التي ترفع علم هولندا، في خليج عدن.
وقال وزير خارجية هولندا، ديفيد فان فيل، في بيان: «يشكل الحوثيون تهديداً خطيراً لحرية الملاحة منذ فترة طويلة».
ويعني قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل إضافة الميليشيات إلى قائمته للإرهاب، التي تضم حالياً 13 فرداً و22 جماعة وكياناً، فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أموال وأصول.
وقالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر «أسبيدس» والشركة المشغلة للسفينة، إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من البحارة بجروح، وترتب عليه إجلاء أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 19 بحاراً بطائرة هليكوبتر.
وقالت شركة «سبليتهوف»، المشغلة للسفينة، ومقرها أمستردام، إن سفينة الشحن «مينيرفاغراخت» كانت تبحر في المياه الدولية بخليج عدن وقت الهجوم، الذي ألحق أضراراً بالغة بها، وأدى إلى اشتعال حريق.

