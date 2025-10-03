السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تعليق عمليات مطار ميونيخ بعد رصد مُسيرات

منظر عام لمطار ميونيخ الدولي في ألمانيا
3 أكتوبر 2025 08:37

أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونخ بسبب مشاهدة طائرات مسيرة. وذكرت الشرطة أن عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار. وكإجراء احترازي، قالت الشرطة أن مدارج المطار أغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس.  وذكر مطار ميونخ أنه عند رصد طائرة مسيرة، تكون سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى. وقال المطار إن 17 رحلة طيران لم تتمكن من المغادرة، مما أثر على ما يقرب من 3 آلاف مسافر. وأضاف المطار في بيان أن المطار وشركات الطيران اهتموا "على الفور" بالمسافرين داخل مبنى الركاب. 

المصدر: وكالات
مطار ميونيخ
طائرات مسيرة
ألمانيا
