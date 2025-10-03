تعليق عمليات مطار ميونيخ بعد رصد مُسيرات

أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونخ بسبب مشاهدة طائرات مسيرة. وذكرت الشرطة أن عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار. وكإجراء احترازي، قالت الشرطة أن مدارج المطار أغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس. وذكر مطار ميونخ أنه عند رصد طائرة مسيرة، تكون سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى. وقال المطار إن 17 رحلة طيران لم تتمكن من المغادرة، مما أثر على ما يقرب من 3 آلاف مسافر. وأضاف المطار في بيان أن المطار وشركات الطيران اهتموا "على الفور" بالمسافرين داخل مبنى الركاب.