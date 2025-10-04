اضطراب حركة السفر في بريطانيا جراء الأمطار الغزيرة

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة آمي في اضطراب حركة السفر في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة اليوم السبت.

وصدرت تحذيرات بشأن الطقس في معظم أنحاء البلاد، مع هبوب زوابع بلغت سرعتها ما يقرب من حوالي 160 كليومترا في الساعة الليلة الماضية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.

وصدر تحذير في شمال إسكتلندا باللون البرتقالي من هبوب رياح حتى الساعة التاسعة مساء(2000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، مع تحذيرات باللون الأصفر تشمل كل اسكتلندا وشمال إنجلترا وشمال ويلز حتى نهاية اليوم.

ويستمر تحذير أصفر آخر من هبوب رياح حتى الساعة السابعة مساء في باقي إنجلترا وويلز.