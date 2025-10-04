الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اضطراب حركة السفر في بريطانيا جراء الأمطار الغزيرة

اضطراب حركة السفر في بريطانيا جراء الأمطار الغزيرة
4 أكتوبر 2025 14:32

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة آمي في اضطراب حركة السفر في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة اليوم السبت.
وصدرت تحذيرات بشأن الطقس في معظم أنحاء البلاد، مع هبوب زوابع بلغت سرعتها ما يقرب من حوالي 160 كليومترا في الساعة الليلة الماضية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.
وصدر تحذير في شمال إسكتلندا باللون البرتقالي من هبوب رياح حتى الساعة التاسعة مساء(2000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، مع تحذيرات باللون الأصفر تشمل كل اسكتلندا وشمال إنجلترا وشمال ويلز حتى نهاية اليوم.
ويستمر تحذير أصفر آخر من هبوب رياح حتى الساعة السابعة مساء في باقي إنجلترا وويلز. 

أخبار ذات صلة
بريطانيا في "حالة تأهب قصوى" عقب هجوم أمام كنيس
رئيس الوزراء البريطاني يعبر عن استنكاره لهجوم مانشستر
المصدر: د ب أ
بريطانيا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
الرياضة
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
اليوم 14:48
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©