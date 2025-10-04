الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: مهتمون بتسليح القوات الأمنية والعسكرية

محمد شياع السوداني خلال حضوره تمرين «أبطال العراق»
5 أكتوبر 2025 01:16

هدى جاسم (بغداد) 

أخبار ذات صلة
وفاة مدرب حراس العراق في «حادث سقوط»
سفير العراق: العلاقات العراقية - الإماراتية راسخة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، أمس، القوات العراقية إلى البقاء في حالة الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات. وأثنى السوداني، خلال حضوره تمرين «أبطال العراق» التعبوي العسكري الذي جرى تنفيذه في محافظة الأنبار بمساندة القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي على «مستوى التنسيق العالي والإمكانيات والقدرات التي يمتلكها مقاتلونا والاستمرار بهذا الزخم لمواجهة التحديات والبقاء في حالة الاستعداد الدائم». 
وأكد «اهتمام الحكومة بتسليح القوات الأمنية والعسكرية رغم الظروف المالية لأن المحافظة على الأمن مسألة أساسية لتنفيذ باقي الاستحقاقات»، مشدداً على أهمية تدريب القوات المسلحة العراقية وجعلها في حالة الاستعداد المتواصل والجاهزية لمواجهة أي طارئ ومعالجة أية سيناريوهات، والأخذ بجدية كل الاحتمالات في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.

العراق
رئيس الحكومة العراقية
الحكومة العراقية
محمد شياع السوداني
القوات العراقية
الجيش العراقي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
الرياضة
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
اليوم 14:48
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©