الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في هجوم إرهابي استهدف مقديشو

دخان يتصاعد جراء الهجوم الإرهابي في مقديشو
5 أكتوبر 2025 00:11

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص عندما هاجم إرهابيون من حركة الشباب المتطرفة، سجنا شديد الحراسة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت، وفقا لما أكدته مصادر أمنية.
ولا يزال ثلاثة مسلحين طلقاء داخل  السجن، الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي في حي "بونديريه".
وقال عبد الحميد دهنجاد المسؤول الأمني البارز، في تصريحات صحفية، إن أربعة من المهاجمين قتلوا في اشتباك بالأسلحة النارية مع حراس السجن. وأضاف أن أحد السجناء واثنين من أفراد الأمن لقوا حتفهم أيضا.
ووفقا للشرطي محمد ظاهر، بدأ الهجوم بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة، أعقبه دخول مسلحين إلى السجن.
ويضم السجن، الذي يستخدم لاستجواب المشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة، عدة غرف تحت الأرض، بحسب دهنجاد.
وأعلنت حركة الشباب المتشددة، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت هيبو محمد، وهي من سكان المدينة عبر الهاتف "نحن خائفون حقا. المدينة كانت هادئة منذ عدة أشهر، لكن الآن يشعر الجميع بالقلق من جديد". 
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في الصومال بأن المسلحين استخدموا مركبة مموهة لتشبه سيارات وحدة الاستخبارات الأمنية، وأن الجنود تصدوا للهجوم وقتلوا عددا من المسلحين.

أخبار ذات صلة
انفجار هائل تبعه إطلاق نار في مقديشو
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في باكستان
المصدر: وكالات
الصومال
مقديشو
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
الرياضة
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
اليوم 14:48
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©