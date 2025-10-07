ألمانيا: مساعدات إعادة إعمار غزة جاهزة

برلين (وكالات)

أكدت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان استعداد بلادها لتقديم دعم فوري في مشاريع إعادة الإعمار بقطاع غزة حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت الوزيرة، أمس: «لدينا بالفعل مشروع جاهز، مثل المساكن المؤقتة، وهي ممولة وجاهزة للتنفيذ، جزء كبير من قطاع غزة مدمر، ما يعني أن كثيراً من الناس بلا مأوى ولا توجد بنية تحتية تقريباً».

وأشارت رادوفان إلى أن الوضع الصحي والبيئي في القطاع كارثي، موضحة أن وزارتها يمكن أن تسهم في إنشاء مرافق صحية، وتقديم المساعدة في توفير إمدادات المياه وإزالة الأنقاض، وأضافت: «هذه مجرد أمثلة قليلة من المجالات التي لدينا فيها خبرة بالفعل، ويمكننا تقديم الدعم الفوري فيها».

في السياق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإنهاء الأعمال العدائية في القطاع وفي إسرائيل والمنطقة.

وقال في بيان «لقد قلتها مراراً وتكراراً، وأكررها اليوم بإلحاح أكبر، أطلقوا سراح الرهائن، من دون قيد أو شرط وعلى الفور، أوقفوا معاناة الجميع، ضعوا حداً للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن، توقفوا عن جعل المدنيين يدفعون الثمن بأرواحهم ومستقبلهم».

وأضاف «بعد عامين من المعاناة العميقة، علينا أن نتمسك بالأمل، الآن».