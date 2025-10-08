باكستان.. مقتل 11 عسكرياً و19 مسلحاً باشتباك مسلح

بيشاور (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني مقتل11 من جنوده في اشتباك مع عناصر حركة طالبان باكستان، مضيفاً أن 19 من عناصر تلك الحركة قتلوا في الاشتباك الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي. موضحاً أن من بين عناصره الذين قتلوا ضابطين برتبة مقدم ورائد.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني بأن قوات الأمن «نفذت الليلة قبل الماضية عملية استخباراتية في منطقة أوراكزاي إثر ورود أنباء عن وجود عناصر ينتمون إلى جماعة إرهابية.

من جانبها أفادت تقارير إعلامية بأن قنابل مزروعة على جانب الطريق استهدفت الرتل العسكري قبل أن يبدأ عدد كبير من الإرهابيين هجوماً مسلحاً في منطقة كرم شمال غرب البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقوات الأمن في البلاد «لقتلها 19 إرهابياً»، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «تضحيات أبناء قوات الأمن لن تذهب سدى أبداً.