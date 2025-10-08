الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. مقتل 11 عسكرياً و19 مسلحاً باشتباك مسلح

أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
9 أكتوبر 2025 01:02

بيشاور (وكالات) 

أخبار ذات صلة
قتلى في هجوم إرهابي بباكستان
باكستان تحصي خسائرها مع انحسار الفيضانات

أعلن الجيش الباكستاني مقتل11 من جنوده في اشتباك مع عناصر حركة طالبان باكستان، مضيفاً أن 19 من عناصر تلك الحركة قتلوا في الاشتباك الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي. موضحاً أن من بين عناصره الذين قتلوا ضابطين برتبة مقدم ورائد. 
وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني بأن قوات الأمن «نفذت الليلة قبل الماضية عملية استخباراتية في منطقة أوراكزاي إثر ورود أنباء عن وجود عناصر ينتمون إلى جماعة إرهابية.
من جانبها أفادت تقارير إعلامية بأن قنابل مزروعة على جانب الطريق استهدفت الرتل العسكري قبل أن يبدأ عدد كبير من الإرهابيين هجوماً مسلحاً في منطقة كرم شمال غرب البلاد.
وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقوات الأمن في البلاد «لقتلها 19 إرهابياً»، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «تضحيات أبناء قوات الأمن لن تذهب سدى أبداً.

شهباز شريف
باكستان
الجيش الباكستاني
طالبان باكستان
حركة طالبان
طالبان
خيبر بختونخواه
آخر الأخبار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
علوم الدار
بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"
اليوم 14:44
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
الرياضة
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
اليوم 14:42
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©