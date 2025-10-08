تقدم ملموس في مباحثات «شرم الشيخ» حول غزة

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

حققت مفاوضات «شرم الشيخ» بين حركة حماس وإسرائيل تقدماً ملموساً في عدة ملفات أبرزها موافقة حماس بشكل كامل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتسليم جثامينهم وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإدخال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غزة بواقع 600 شاحنة يومياً، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن حركة حماس طالبت بضمانات أميركية تقضي بالتزام إسرائيلي كامل بوقف الحرب والعمليات العسكرية بشكل دائم والانسحاب من كافة مدن القطاع، مشيراً إلى أن النقاشات تجري حول خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى تسجيل تفاؤل حذر من جميع الأطراف المعنية بشأن الاتفاقات على إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الإسرائيلي طالب الوسطاء بأن يتدخلوا لدى حماس كي تقدم معلومات حول وضع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، مطالبين بأن يتدخل الوسطاء كي يتم نقل الغذاء والأدوية بشكل فوري إلى الرهائن الإسرائيليين. وأجرى الوسيطان المصري والقطري جلسة مشاورات مع الوفدين الأميركي برئاسة ستيف ويتكوف، والإسرائيلي برئاسة رون ديرمر، لمتابعة ملفات تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب، ونقل تفاصيل مطالب حماس خلال الجلسة الصباحية التي عقدها الوسطاء مع وفد الحركة.

وفي وقت لاحق أمس، انضمت حركة «الجهاد» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إلى مفاوضات شرم الشيخ، وذلك بطلب من حماس، حيث تجري المشاورات بينهم حول قائمة المعتقلين الفلسطينيين التي سيتم تقديمها إلى الوسطاء لنقلها إلى الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت حركة حماس، أمس، أنها تبادلت كشوفات بأسماء الأسرى والرهائن المطلوب الإفراج عنهم.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو: «تم الأربعاء تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وأضاف النونو، في بيان من شرم الشيخ، أن «وفد حماس أبدى الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق».

وأشار إلى أن «الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن «روحاً من التفاؤل تسري بين الجميع».

وأوضح أن «المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وتبادل الأسرى».

في غضون ذلك، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن أمله أن تتوج المفاوضات الجارية في شرم الشيخ باتفاق يفضي إلى إدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مؤكداً أنه تلقى أنباء مشجعة بهذا الشأن. وقال السيسي في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، معرباً عن تقديره للجهود والإرادة القوية التي أظهرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب، والتي تمثلت في إرساله وفداً للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وأضاف أن «المبعوثين الأميركيين قادمون بإرادة ورسالة وتكليف قوي من الرئيس ترامب بإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».

وأعرب الرئيس المصري عن أمله أن ينتهز المشاركون في المفاوضات من قطر وأميركا وإسرائيل ووفد حماس الفرصة من أجل أن تكون هذه الجولة من المفاوضات نهاية الحرب. وأشار في هذا الصدد إلى اهتمام العالم بأكمله بإنهاء الأزمة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار القطاع.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده تبذل كافة الجهود من أجل تحقيق حل الدولتين من أجل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مؤكداً أن تحقيق حل الدولتين سيكون فرصته أكبر بكثير في حال تم إنهاء الحرب في أسرع وقت والبدء في الإعمار ليعيش الشعب الفلسطيني على أرضه.