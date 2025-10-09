الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع

البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع
9 أكتوبر 2025 08:29

 قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مركز وولتر ريد الطبي غداً الجمعة وسيخضع لما أسماه "فحصه الطبي الروتيني السنوي".

وذكرت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أمس الأربعاء أن ترامب سيتوجه إلى المنشأة الطبية الواقعة قرب واشنطن لعقد اجتماع والتحدث إلى القوات الأميركية.
وأضافت "وأثناء وجوده هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه الطبي الروتيني السنوي".

وتخضع صحة ترامب لمتابعة وثيقة، ليس فقط بسبب عمره ولكن أيضاً بسبب التساؤلات التي سبق أن أثيرت حول تدهور صحة سلفه جو بايدن ومدى قدرته على القيام بمهام منصبه عندما كان في الحكم.


