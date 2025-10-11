الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مفقودون جراء انفجار في مصنع متفجرات بولاية تنيسي الأميركية

مفقودون جراء انفجار في مصنع متفجرات بولاية تنيسي الأميركية
11 أكتوبر 2025 11:44

 قال مسؤولون إن 18 شخصاً باتوا في عداد المفقودين وربما يكون هناك قتلى بعد انفجار وقع صباح أمس الجمعة في مصنع متفجرات عسكري بولاية تينسي الأميركية.
وتسبب الانفجار الذي وقع في شركة أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي ناشفيل في وقوع عدد من الوفيات، لكن المسؤولين لم يحددوا بعد عدد القتلى.
وذكر كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، خلال مؤتمر صحفي إن الحادث كان "أحد أكثر المواقف المدمرة التي مررت بها في حياتي المهنية"، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتاً لتحديد السبب.
وقال ديفيس "لن يكون هناك تفسير موجز لذلك"، مضيفاً أن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب الأسلحة النارية والمتفجرات كانوا في موقع مكان الحادث.
وعندما طلب منه وصف المبنى الذي وقع فيه الانفجار، قال ديفيس "لا يوجد ما أصفه.. فالمبنى سُوى بالأرض".

أخبار ذات صلة
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
ترامب يعلن فرض رسوماً إضافية بنسبة 100% على الصين
المصدر: آ ف ب
أميركا
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©