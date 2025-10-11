الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل كل العاملين في مصنع تعرض لانفجار في تينيسي

ضباط إنفاذ القانون يحرسون بوابة المصنع في تينيسي
11 أكتوبر 2025 21:32

قال مسؤول في الشرطة، اليوم السبت، إن الانفجار الذي وقع في مصنع للمتفجرات بولاية تينيسي الأميركية أسفر عن مقتل جميع العاملين به. 
وأكد كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفريز، في مؤتمر صحفي، أن السلطات لم تعثر على ناجين في أعقاب الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في مصنع للذخيرة في منطقة ريفية بالولاية.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن فقدان 18 شخصا وسط مخاوف من أن يكونوا لقوا حتفهم جراء الانفجار الذي وقع في شركة "أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز" على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من مدينة ناشفيل.
كان ديفيس قال، في وقت سابق، إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار سُوي بالأرض. وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد سبب الانفجار.

المصدر: وكالات
