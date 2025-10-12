الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المكسيك

شوارع غمرتها الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في ولاية فيراكروز
12 أكتوبر 2025 08:33

اودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هذا الأسبوع في المكسيك بحياة 41 شخصاً وخلفت أضراراً كبيرة وأعداداً من المنكوبين، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت سلطات الدفاع المدني المكسيكية عن هطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، ما تسبب بفيضانات أغرقت قرى بأكملها وجرفت طرقاً وتسببت بحدوث انهيارات أرضية.
وكانت ولاية هيدالغو بوسط البلاد من بين المناطق الأكثر تضرراً، حيث أفادت السلطات هناك بمقتل 22 شخصاً على الأقل وتضرر ألف منزل وعدم تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى 90 منطقة.

وتضرر قرابة 800 ألف شخص جراء الأحوال الجوية القاسية في بويبلا وحدها، حسبما أعلنت حكومة الولاية التي أحصت تسعة قتلى.

وكتبت الرئيسة كلوديا شينباوم على منصة إكس بعد اجتماع مع مسؤولين محليين وأعضاء حكومتها "نعمل على دعم السكان، وإعادة فتح الطرق، وإعادة التيار الكهربائي".
وأضافت أنه تم نشر آلاف الجنود، بالإضافة إلى قوارب وطائرات ومروحيات، لدعم جهود الإنقاذ.
وقالت المنسقة الوطنية للدفاع المدني لورا فيلاسكيز إن الولايات المتضررة شهدت انزلاقات للتربة وفيضان انهر وانهيار طرق. 
وتم توفير مراكز إيواء للمتضررين.

سجلت المكسيك تساقط أمطار غزيرة بشكل خاص طوال عام 2025، مع أعلى منسوب في العاصمة مكسيكو سيتي. 

المصدر: وكالات
الفيضانات
المكسيك
