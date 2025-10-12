الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يبدأ النشر التدريجي لنظام الحدود الرقمية

12 أكتوبر 2025 09:06

بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، إذ تُسجّل بيانات الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيًا.

وسيُطبق نظام الدخول والخروج على مدى ستة أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جوازات سفرهم ضوئيًا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين المخالفين للقانون، ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر، إن نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي للإطار الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء.

وسيتعين على الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة "شنجن"، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضًا أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل، ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.

وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال ختم جواز السفر بسجلات إلكترونية، في الـ10 من شهر أبريل 2026.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
أوروبا
