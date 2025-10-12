الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يتحدث مع ترامب للمرة الثانية خلال يومين

صورة مجمعة للرئيسين زيلينسكي وترامب
12 أكتوبر 2025 18:02

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال يومين، واصفًا محادثتهما بأنها "مثمرة للغاية".
وكتب زيلينسكي، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "تناولنا جميع جوانب الوضع: حماية الحياة في بلدنا، وتعزيز قدراتنا في مجال الدفاع الجوي، والقدرة على الصمود، والقدرات بعيدة المدى".
كان زيلينسكي أجرى، أمس السبت، محادثات هاتفية مع ترامب وصفها بـ"الإيجابية جدّا".
وحضّ الرئيس الأوكراني، نظيره الأميركي، أمس، على التفاوض حول السلام في أوكرانيا، بعدما توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويسعى الرئيس الأميركي، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، إلى وضع حدّ للأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
مباحثات
