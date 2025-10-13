ماكرون: مؤتمر للمساعدات الإنسانية لغزة خلال أسابيع

باريس (الاتحاد)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستشارك مع مصر في تنظيم مؤتمر للمساعدات الإنسانية لغزة خلال الأسابيع المقبلة، من أجل المساهمة في إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك، في حديثه للصحفيين، أمس، بعد وصوله إلى مصر حيث يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد ماكرون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر القمة، واصفاً حضوره بـ«المؤشر الإيجابي».

وأشار إلى أن فرنسا ستلعب «دوراً مميزاً جداً» مع السلطة الفلسطينية بشأن غزة.

وشدد ماكرون على «ضرورة إصلاح شامل في السلطة الفلسطينية».

وأوضح أن الأولوية هي استئناف عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة، معلناً عن عقد «مؤتمر للمساعدات الإنسانية من أجل غزة» مع مصر خلال الأسابيع المقبلة لضمان استدامة عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأضاف: «فرنسا مستعدة، وبدأت أعمال التخطيط للمؤتمر».