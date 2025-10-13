الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون: مؤتمر للمساعدات الإنسانية لغزة خلال أسابيع

فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
14 أكتوبر 2025 01:04

باريس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستشارك مع مصر في تنظيم مؤتمر للمساعدات الإنسانية لغزة خلال الأسابيع المقبلة، من أجل المساهمة في إعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك، في حديثه للصحفيين، أمس، بعد وصوله إلى مصر حيث يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.
وأكد ماكرون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر القمة، واصفاً حضوره بـ«المؤشر الإيجابي».
وأشار إلى أن فرنسا ستلعب «دوراً مميزاً جداً» مع السلطة الفلسطينية بشأن غزة.
وشدد ماكرون على «ضرورة إصلاح شامل في السلطة الفلسطينية».
وأوضح أن الأولوية هي استئناف عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة، معلناً عن عقد «مؤتمر للمساعدات الإنسانية من أجل غزة» مع مصر خلال الأسابيع المقبلة لضمان استدامة عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وأضاف: «فرنسا مستعدة، وبدأت أعمال التخطيط للمؤتمر».

فرنسا
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
مصر
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©