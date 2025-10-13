الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الناتو يبدأ مناورات عسكرية باستخدام أسلحة نووية

أمين عام حلف النتو مارك روته (يسار الصورة) يصل إلى سلوفينيا
13 أكتوبر 2025 22:24

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، مناوراته السنوية للتدريب على الدفاع عن أراضي دوله باستخدام الأسلحة النووية.
ومع بدء المناورات، أعلن الحلف أن نحو ألفي جندي سيشاركون في مناورات "ستيدفاست نون" على مدار الأسبوعين المقبلين.
وقال إن نحو 70 طائرة ستشارك في المناورات الجوية، من بينها مقاتلات ألمانية قادرة على نقل القنابل النووية الأميركية المتمركزة في أوروبا.
ومن المقرر أن تجري المناورات هذا العام  بشكل رئيسي  في المجال الجوي فوق بحر الشمال.
كما يتوقع أن تلعب القاعدة الجوية الهولندية في "فولكل" والقواعد العسكرية في "كلاين بروجيل" في بلجيكا، و"لاكينهيث" في إنجلترا، و"سكريدستروب" في الدنمارك أدوارا رئيسية أيضا.
وأكد الناتو أن القوات المسلحة الألمانية ستشارك بثلاث طائرات "تورنيدو" مجهزة لإسقاط القنابل النووية الأميركية وأربع طائرات "يوروفايتر" للمناورات.

