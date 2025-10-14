ترامب يستقبل الرئيس الأرجنتيني

أشاد الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أول اجتماع له في البيت الأبيض مع ترامب اليوم الثلاثاء.

وهذا تكتيك ساعد في تحويل دولة الرئيس ميلي التي تعاني من ضائقة مالية إلى واحدة من أقرب حلفاء إدارة ترامب.

وكتب ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين «إن التزامك بالحياة والحرية والسلام أعاد الأمل للعالم»، مهنئاً الرئيس الأميركي على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث لا تزال الهدنة صامدة بعد حرب مدمرة استمرت عامين.

وقال «إنه شرف لي أن أعتبرك ليس فقط حليفاً في الدفاع عن تلك القيم، ولكن أيضا صديقاً عزيزاً ونموذجاً للقيادة يلهم كل من يؤمن بالحرية».

ووصل ميلي إلى البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء، حيث استقبله ترامب بترحيب حار.

ووقف الرجلان لالتقاط الصور، بينما رفع كلاهما الإبهام.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن رسالته إلى الأرجنتين، قال ترامب: «نحن نحبهم. وسنقوم بدعمهم»، مضيفاً أن ميلي «قائد رائع للغاية». وقد عادت علاقة الصداقة بين ترامب وميلي بالفعل بفوائد على الأرجنتين، حيث تم التعهد في الآونة الأخيرة بتقديم حزمة إنقاذ لها بقيمة 20 مليار دولار.

ويقول الخبراء إن ميلي جاء إلى البيت الأبيض بهدفين واضحين: الأول هو التفاوض للحصول على إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأرجنتينية.

والثاني هو أن نرى كيف ستنفذ الولايات المتحدة خط تبادل العملات بقيمة 20 مليار دولار لدعم البيزو في الأرجنتين، وتجديد احتياطياتها المستنفدة من العملات الأجنبية قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.