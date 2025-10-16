الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا.. قتلى وجرحى بهجوم على حافلة حراس منشآت نفطية

منشأة نفط في سوريا
17 أكتوبر 2025 01:04

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشرع يجري مباحثات مع بوتين في الكرملين
سوريا: اتفاق مبدئي على دمج «قسد» ضمن وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الطاقة السورية، أمس، مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين من حراس المنشآت النفطية والعاملين المدنيين، جراء «استهداف إرهابي» بعبوة ناسفة لحافلة تقلهم بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن «باص مبيت تابعاً لوزارة الطاقة كان يقلّ حراس المنشآت النفطية وعدداً من العاملين، تعرّض لاستهداف إرهابي أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين، ما أدى لمقتل 4 وإصابة 9 آخرين».
وأكدت أن «هذا الهجوم لن يثني العاملين بالقطاع النفطي عن أداء واجبهم في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج»، معتبرة أن «الاعتداء في إطار محاولات لتعطيل جهود إعادة إعمار وتأهيل البُنى التحتية».

سوريا
منشآت نفطية
المنشآت النفطية
استهداف المنشآت النفطية
دير الزور
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©