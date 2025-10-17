أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة

إسلام أباد، كابول (وكالات)

قال ثلاثة مسؤولين أمنيين باكستانيين ومصدر من حركة طالبان الأفغانية إن باكستان وأفغانستان اتفقتا أمس، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لحين اختتام محادثات مقررة في الدوحة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن وفداً باكستانياً وصل بالفعل إلى الدوحة، بينما من المتوقع وصول وفد أفغاني إلى العاصمة القطرية اليوم السبت.

وأدت هدنة مؤقتة بين الجارتين يوم الأربعاء الماضي إلى توقف قتال عنيف استمر لأيام وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون أمنيون باكستانيون أمس، إن هجوماً انتحارياً أودى بحياة 7 جنود باكستانيين قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكر 5 مسؤولين أمنيين أن الجنود سقطوا في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش الباكستاني في شمال وزيرستان، أسفر أيضاً عن إصابة 13 آخرين.

وأضاف المسؤولون أن مسلحاً صدم بسيارة مفخخة جدار مكان محصن يستخدم معسكراً للجيش، بينما حاول آخران اقتحام المنشأة قبل قتلهما بالرصاص.