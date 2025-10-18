السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إدارة ترامب تجمد 11 مليار دولار مخصصة للبنى التحتية مع استمرار الإغلاق

إدارة ترامب تجمد 11 مليار دولار مخصصة للبنى التحتية مع استمرار الإغلاق
18 أكتوبر 2025 11:10

 قال راسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمس الجمعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستجمد المزيد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
وقال فوت على وسائل التواصل الاجتماعي إن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيوقف العمل مؤقتا في مشروعات "ذات أولوية منخفضة" في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، مضيفا أن المشروعات قد تلغى في نهاية المطاف.
وتشمل هذه الأموال 600 مليون دولار لجسرين اتحاديين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ماساتشوستس ومن المقرر استبدالهما ويسير عليهما ملايين المسافرين سنويا.
وقالت حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية إنه على الرغم من منشور فوت "لم نتلق معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن هذا الإجراء... هذا المشروع يمضي قدما بالتمويل الذي خصصه الكونجرس بموافقة الحزبين ومنحته الحكومة الاتحادية بشكل قانوني".
وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إن ترامب "يريد إعادة التركيز على كيفية تحديد الحكومة الاتحادية لأولويات مشروعات سلاح المهندسين بالجيش الأميركي".
وجمدت الإدارة الأميركية بالفعل تمويلا لا يقل عن 28 مليار دولار كان مخصصا لمشروعات في قطاعي النقل والطاقة في مدن وولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، إذ يضغط الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على خصومه في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر الجاري. 

أخبار ذات صلة
ريد بول يدفع فيرستابن إلى «المتتالية الخامسة»!
ميلان يعلن إصابة بوليسيتش في أوتار الركبة
المصدر: رويترز
أميركا
آخر الأخبار
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
الرياضة
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
اليوم 14:30
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضة
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 14:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين
اليوم 14:13
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
الأخبار العالمية
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
اليوم 14:07
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
الرياضة
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©