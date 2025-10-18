الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميرتس يرد على سؤال بشأن التعاون مع اليمين المتطرف

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
18 أكتوبر 2025 19:14

جدد فريدريش ميرتس، المستشار الألماني زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، رفضه القاطع أي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
وقال ميرتس، خلال حوار شعبي في مدينة ميشيده بمنطقة زاورلاند، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك أي تعاون مع حزب يشكك في كل ما جعل ألمانيا قوية خلال العقود الماضية، "على الأقل ما دمت أنا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني".
وأضاف "هذا ليس بديلا لألمانيا، بل حزب من أجل ألمانيا أخرى... لا توجد أي قواسم مشتركة بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا"، موضحا أن الأخير يقف ضد الاتحاد الأوروبي، وضد الاتحاد النقدي الأوروبي، وضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضد الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال المستشار الألماني "إنهم يقفون ضد كل ما جعل جمهورية ألمانيا الاتحادية كبيرة وقوية خلال الثمانين عاما الماضية".
في الوقت نفسه، يرى ميرتس أنه يمكن البدء في إجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا، موضحا في المقابل أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تواجه "عوائق قانونية كبيرة للغاية"، وقال "لدي القليل من التعاطف مع استخدام مثل هذا الأدوات"، مؤكدا أنه يجب مواجهة حزب البديل سياسيا وفي الجوهر، وأكد "علينا قبل كل شيء أن نقدم للناخبين في ألمانيا عرضا جيدا يجعلهم لا يفكرون مطلقا في التصويت لهذا الحزب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".
وشدد أيضا على مسؤولية شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا "نحن مقبلون على إصلاحات كبيرة، وعلينا الآن أن نثبت، انطلاقا من سياسة الوسط في بلادنا، أن الإصلاحات ممكنة"، مؤكدا عزمه على المضي في ذلك. 
في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال ميرتس "سنعمل على إبراز فوارق أكثر وضوحا بينننا وبين حزب البديل". 

أخبار ذات صلة
جوندوجان: ساني يستحق العودة إلى منتخب ألمانيا
المستشار الألماني: أوكرانيا تحتاج إلى خطة سلام
المصدر: د ب أ
ألمانيا
حزب البديل من أجل ألمانيا
اليمين المتطرف
فريدريش ميرتس
آخر الأخبار
آنا تريشيتش بابيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة المؤقتة
جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا
19 أكتوبر 2025
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©