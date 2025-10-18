ميرتس يرد على سؤال بشأن التعاون مع اليمين المتطرف

جدد فريدريش ميرتس، المستشار الألماني زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، رفضه القاطع أي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وقال ميرتس، خلال حوار شعبي في مدينة ميشيده بمنطقة زاورلاند، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك أي تعاون مع حزب يشكك في كل ما جعل ألمانيا قوية خلال العقود الماضية، "على الأقل ما دمت أنا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني".

وأضاف "هذا ليس بديلا لألمانيا، بل حزب من أجل ألمانيا أخرى... لا توجد أي قواسم مشتركة بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا"، موضحا أن الأخير يقف ضد الاتحاد الأوروبي، وضد الاتحاد النقدي الأوروبي، وضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضد الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال المستشار الألماني "إنهم يقفون ضد كل ما جعل جمهورية ألمانيا الاتحادية كبيرة وقوية خلال الثمانين عاما الماضية".

في الوقت نفسه، يرى ميرتس أنه يمكن البدء في إجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا، موضحا في المقابل أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تواجه "عوائق قانونية كبيرة للغاية"، وقال "لدي القليل من التعاطف مع استخدام مثل هذا الأدوات"، مؤكدا أنه يجب مواجهة حزب البديل سياسيا وفي الجوهر، وأكد "علينا قبل كل شيء أن نقدم للناخبين في ألمانيا عرضا جيدا يجعلهم لا يفكرون مطلقا في التصويت لهذا الحزب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".

وشدد أيضا على مسؤولية شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا "نحن مقبلون على إصلاحات كبيرة، وعلينا الآن أن نثبت، انطلاقا من سياسة الوسط في بلادنا، أن الإصلاحات ممكنة"، مؤكدا عزمه على المضي في ذلك.

في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال ميرتس "سنعمل على إبراز فوارق أكثر وضوحا بينننا وبين حزب البديل".