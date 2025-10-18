الحزب الحاكم في زيمبابوي يؤيد تمديد ولاية الرئيس

أعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي، اليوم السبت، موافقته على تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا حتى عام 2030، مُضفيًا بذلك طابعًا رسميًا على الاقتراح.

تولى منانغاغوا، البالغ من العمر 83 عامًا، السلطة عام 2017، وتنتهي ولايته الدستورية عام 2028. إلا أن فصائل داخل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية (ZANU-PF) دأبت على طلب لتمديد الولاية لأشهر.

وصرح نيك منانغاغوا المتحدث باسم الحزب أن المؤتمر السنوي لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية قرر تمديد ولاية الرئيس، تقديرًا "للإنجازات التنموية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ" في عهده.

وأضاف أن الحكومة كُلِّفت بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.