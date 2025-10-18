الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الحزب الحاكم في زيمبابوي يؤيد تمديد ولاية الرئيس

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا
18 أكتوبر 2025 22:37

أعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي، اليوم السبت، موافقته على تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا حتى عام 2030، مُضفيًا بذلك طابعًا رسميًا على الاقتراح.
تولى منانغاغوا، البالغ من العمر 83 عامًا، السلطة عام 2017، وتنتهي ولايته الدستورية عام 2028. إلا أن فصائل داخل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية (ZANU-PF) دأبت على طلب لتمديد الولاية لأشهر.
وصرح نيك منانغاغوا المتحدث باسم الحزب أن المؤتمر السنوي لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية قرر تمديد ولاية الرئيس، تقديرًا "للإنجازات التنموية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ" في عهده.
وأضاف أن الحكومة كُلِّفت بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة. 

