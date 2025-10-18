الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"

زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
19 أكتوبر 2025 00:06

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يزال يأمل في موافقة الولايات المتحدة على تزويد بلاده بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" بعيدة المدى، في أعقاب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة.
وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية "تعمل فرقنا على تحقيق ذلك. من الجيد أن الرئيس ترامب لم يقل لا، لكنه لم يقل نعم اليوم".
وأشار أيضا إلى أن صواريخ "توماهوك" تشكل قضية حساسة بالنسبة لموسكو، معربا عن اعتقاده بأن روسيا تخشى تسليمها إلى كييف.
كان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن، سعيا للحصول على الموافقة على الصواريخ بعيدة المدى، والتي يمكن أن تسمح لأوكرانيا بالقيام بعمليات هجومية على نحو أكبر في صد الغزو الروسي. وظل ترامب مترددا منذ فترة طويلة بشأن تسليم أوكرانيا هذه الأسلحة، مبديا استعداده لمناقشتها، لكنه أكد مرارا أن أمريكا تحتاج أيضا إليها. وفي أعقاب الاجتماع، لم يتضح بعد ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بصواريخ توماهوك.

المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
صواريخ توماهوك
أوكرانيا
