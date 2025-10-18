زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يزال يأمل في موافقة الولايات المتحدة على تزويد بلاده بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" بعيدة المدى، في أعقاب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية "تعمل فرقنا على تحقيق ذلك. من الجيد أن الرئيس ترامب لم يقل لا، لكنه لم يقل نعم اليوم".

وأشار أيضا إلى أن صواريخ "توماهوك" تشكل قضية حساسة بالنسبة لموسكو، معربا عن اعتقاده بأن روسيا تخشى تسليمها إلى كييف.

كان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن، سعيا للحصول على الموافقة على الصواريخ بعيدة المدى، والتي يمكن أن تسمح لأوكرانيا بالقيام بعمليات هجومية على نحو أكبر في صد الغزو الروسي. وظل ترامب مترددا منذ فترة طويلة بشأن تسليم أوكرانيا هذه الأسلحة، مبديا استعداده لمناقشتها، لكنه أكد مرارا أن أمريكا تحتاج أيضا إليها. وفي أعقاب الاجتماع، لم يتضح بعد ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بصواريخ توماهوك.