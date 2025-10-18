الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ماليزيا تؤكد مشاركتها مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة

ماليزيا تؤكد مشاركتها مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة
19 أكتوبر 2025 02:28

القاهرة (وام) 

أعلن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر الدولي «التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة» المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الترتيبات اللوجستية والفنية تسير على قدم وساق لضمان خروج المؤتمر بنتائج عملية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب. وأكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة من مختلف أطراف المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد ضمن إطار الخطة العربية الإسلامية التي سبق أن أقرت من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الصديقة وبما يتسق مع الجهود الدولية الرامية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.
في السياق ذاته أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عزم بلاده المشاركة في المؤتمروذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الماليزي.

