الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حريق داخل منشأتين للطاقة في روسيا إثر قصف نفذته أوكرانيا

19 أكتوبر 2025 16:32

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن الجيش استهدف مصفاة نفط في منطقة "سامارا" الروسية ومحطة لمعالجة الغاز في منطقة أورينبورج في هجمات خلال الليل.
وذكرت الهيئة، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق في كلا الموقعين.
قالت وزارة الطاقة في قازاخستان إن محطة أورينبورج الروسية لمعالجة الغاز، وهي الأكبر من نوعها في العالم، اضطرت إلى تعليق استقبال الغاز من قازاخستان بعد هجوم بطائرة مسيرة.
وقال يفجيني سولنتسيف حاكم منطقة أورينبورج، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن أضرارا لحقت بجزء من المحطة، مضيفا أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بإحدى ورش المحطة.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن الشركة المشغلة قولها إن الحريق تم إخماده فيما بعد.
وهذه أول ضربة جوية يعلن عنها على المحطة التي تشكل جزءا من مجمع أورينبورج الكيميائي للغاز.
وتبلغ طاقة معالجة المحطة، التي تشغلها شركة غازبروم، 45 مليار متر مكعب سنويا وتتولى المحطة أيضا معالجة مكثفات غاز مستخرجة من حقل أورينبورج للنفط والغاز ومن حقل كاراتشاجاناك في قازاخستان.
وقال فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا الروسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الدفاعات الجوية عملت طوال الليل للتصدي لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرا إلى تعليق مؤقت لعمليات المطار المحلي وخدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة.

