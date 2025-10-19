باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة جديدة

توصلت باكستان وأفغانستان، اليوم الأحد، إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في مفاوضات جرت في قطر، على أن تعقبه لقاءات بين الطرفين لجعله دائماً.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الجانبين اتفقا خلال المحادثات "على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين".

وأضاف البيان "توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين".

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في 25 أكتوبر الجاري في تركيا، الدولة الوسيطة أيضا إلى جانب قطر، لضمان تنفيذه، وفق إسلام آباد.

وقال وزير الدفاع الأفغاني محمد يعقوب "توصلنا إلى نتيجة مفادها أن يحترم كل بلد الآخر، وألا ينتهك حقوقه، وألا يدعم أعمالا عدائية ضده، ولن يُسمح لأي حزب أو مجموعة بأن تضر بأمن البلد الآخر أو تهاجمه".

وخاضت كابول وإسلام آباد على مدى أسبوع مواجهات أسفرت عن مقتل عشرات من المقاتلين والمدنيين.