ترامب: بدء الأعمال لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

بدأت الإثنين عملية هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.

وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة".

ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن ثمانية آلاف متر مربّع وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار.

وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.

ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيّدة الأولى.

وأعرب ترامب الإثنين عن سعادته لأنّ هذا الجناح يخضع "لتحديث شامل" و "سيكون أجمل من أيّ وقت مضى بمجرّد الانتهاء من الأعمال".

والبيت الأبيض هو مقرّ إقامة وعمل الرؤساء الأميركيين منذ 1800. وجون آدامز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، كان أول من أقام في هذا المقرّ.



