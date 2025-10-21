رئيس الدولة يهنئ ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية.وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة إكس.

وتمنى سموه لها النجاح في قيادة اليابان نحو المزيد من التقدم والتنمية لمصلحة شعبها.

وقال سموه:"أتطلع إلى العمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها لما فيه الخير والازدهار لبلدينا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما".

