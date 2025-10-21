الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية

رئيس الدولة يهنئ رئيس تركمانستان بمرور 30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية
21 أكتوبر 2025 09:14

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية.وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة إكس.
وتمنى سموه لها النجاح في قيادة اليابان نحو المزيد من التقدم والتنمية لمصلحة شعبها.
وقال سموه:"أتطلع إلى العمل معها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها لما فيه الخير والازدهار لبلدينا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
اليابان
