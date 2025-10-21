البرلمان الأوروبي يرفض مشروع قانون لمراقبة الغابات

رفضت الأغلبية اليمينية والمحافظة في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء مقترحاً بشأن قانون لمراقبة الغابات في الاتحاد الأوروبي. وصوت في البرلمان بمدينة ستراسبورج الفرنسية 370 نائباً ضد المقترح، بينما أيده 264 وامتنع تسعة نواب عن التصويت.

وبحسب وثائق البرلمان، تم بلوغ الأغلبية بأصوات مجموعات يمين الوسط واليمين السياسية.

كما عارض نواب من مجموعات يمينية متطرفة قانون مراقبة الغابات.

وصوت 20 نائباً ليبرالياً ونائبان بالتيار الديمقراطي الاجتماعي أيضا ضد المقترح.

وقدمت المفوضية الأوروبية والمقترح التشريعي في نوفمبر 2023 بغرض سد الفجوات المعرفية عن حالة الغابات.