الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
البرلمان الأوروبي يرفض مشروع قانون لمراقبة الغابات

البرلمان الأوروبي يرفض مشروع قانون لمراقبة الغابات
21 أكتوبر 2025 21:21

 رفضت الأغلبية اليمينية والمحافظة في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء مقترحاً بشأن قانون لمراقبة الغابات في الاتحاد الأوروبي. وصوت في البرلمان بمدينة ستراسبورج الفرنسية 370 نائباً ضد المقترح، بينما أيده 264 وامتنع تسعة نواب عن التصويت.
وبحسب وثائق البرلمان، تم بلوغ الأغلبية بأصوات مجموعات يمين الوسط واليمين السياسية.  
كما عارض نواب من مجموعات يمينية متطرفة قانون مراقبة الغابات.
وصوت 20 نائباً ليبرالياً ونائبان بالتيار الديمقراطي الاجتماعي أيضا ضد المقترح.
وقدمت المفوضية الأوروبية والمقترح التشريعي في نوفمبر 2023 بغرض سد الفجوات المعرفية عن حالة الغابات.

المصدر: د ب أ
البرلمان الأوروبي
