الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة في نيجيريا

آثار انفجار في نيجيريا (أرشيفية)
22 أكتوبر 2025 16:19

ارتفعت إلى 39 قتيلا و60 جريحا حصيلة انفجار شاحنة صهريج وقود وقع الثلاثاء إثر حادث على طريق سريع في ولاية النيجر في وسط نيجيريا، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الأربعاء.
وقالت إيشا حسيني، منسقة وكالة إدارة الاسعاف في ولاية النيجر "باتت الحصيلة 39 قتيلا و60 جريحا. ما زلنا نحقق في الحادث. كانت حالة الطريق سيئة".
وكان تقرير سابق لأجهزة للطوارئ صدر الثلاثاء، أشار إلى أن عدد القتلى 29 والجرحى 42.
وقال المنسّق المحلي لوكالة إدارة الاسعاف إبراهيم حسيني إن الحادث وقع قرابة الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء بين منطقتي إيسان وباديغي، على الطريق الرابط بين بيدا وأغاي في منطقة كاتشا.

أخبار ذات صلة
مقتل قائد عسكري وجنود بهجوم إرهابي في نيجيريا
منتخبات تاريخية مهددة بالغياب عن «مونديال 2026»
المصدر: وكالات
نيجيريا
انفجار
انفجار شاحنة
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©