استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

واشنطن (وكالات)



أظهر استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» أن معظم الأميركيين - بما في ذلك 80 بالمئة من الديمقراطيين، و41 بالمئة من الجمهوريين - يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في إشارة إلى أن معارضة الرئيس دونالد ترامب لهذه الخطوة لا تتماشى مع الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ستة أيام حتى يوم الاثنين الماضي، أن 59 بالمئة من المشاركين فيه أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارضه 33 بالمئة، أما البقية فلم يكونوا واثقين أو لم يجيبوا عن السؤال.

وعارض حوالي نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع - أو 53 بالمئة - الاعتراف، بينما قال 41 بالمئة من الجمهوريين إنهم سيؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية.

واعترف عدد متزايد من الدول، منها بريطانيا وكندا وفرنسا وأستراليا الحلفاء للولايات المتحدة، رسمياً بدولة فلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار تنديدا من إسرائيل التي أدى تأسيسها عام 1948 إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وفجر عقوداً من الصراع.

وقال نحو 60 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إن الرد الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه، مقابل 32 بالمئة لم يوافقوا على ذلك.

وقدم استطلاع «رويترز/إبسوس» مؤشرات على أن الأميركيين مستعدون للاعتراف بفضل ترامب في حال نجاح خطته. فقد وافق نحو 51 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على عبارة تقول إن ترامب «يستحق ثناء كبيراً» إذا ما نجحت جهود وقف إطلاق النار، مقارنة مع 42 بالمئة لم يوافقوا على ذلك. وفي حين قبل واحد فقط من كل 20 ديمقراطياً أداء ترامب بشكل عام كرئيس، قال واحد من كل أربعة منهم إنه ينبغي أن ينال ثناء كبيراً إذا صمد وقف إطلاق النار.

ويبدو هذا النجاح غير مؤكد على الإطلاق. فقد هدد تفجر العنف في بداية الأسبوع بعرقلة وقف إطلاق النار الذي مضى عليه أسبوع، وكثف الدبلوماسيون الأميركيون الضغط على إسرائيل و«حماس» لإعادة خطة ترامب إلى مسارها.

ويبدو أن نسبة التأييد لترامب بالنسبة للسياسة الخارجية ارتفعت بعض الشيء، فقد زادت إلى 38 بالمئة في أحدث استطلاع لـ«رويترز/ إبسوس» من 33 بالمئة في استطلاع أجري في وقت سابق من هذا الشهر قبيل اتفاق وقف إطلاق النار. والنسبة الأخيرة هي الأعلى لترامب منذ يوليو.

وأجري استطلاع «رويترز/إبسوس» عبر «الإنترنت» وجمع ردوداً من 4385 شخصاً من جميع أنحاء البلاد، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نقطتين مئويتين.