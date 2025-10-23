الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الشعبة الإماراتية» تشارك في ورشة عمل وجلسة حوارية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

«الشعبة الإماراتية» تشارك في ورشة عمل وجلسة حوارية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
24 أكتوبر 2025 00:05

جنيف (وام) 
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، في ورشة عمل وجلسة حوارية نظمهما الاتحاد على هامش أعمال الجمعية الـ 151 المنعقدة في جنيف.
وشارك معالي الدكتور علي النعيمي في ورشة عمل بعنوان «الوساطة البرلمانية: تعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام»، أكد خلالها أن الوساطة البرلمانية تمثل قيمة مضافة لمسيرة العمل البرلماني، إذ تتيح للبرلمانيين توظيف خبراتهم في التواصل والتفاوض لخدمة قضايا السلم والاستقرار، من خلال التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف، وفهم احتياجات المجتمعات من واقع ممارساتهم اليومية.
وأوضح أن نجاح الوساطة يتطلب التوازن بين الدور السياسي ودور الوسيط، مع الحفاظ على الحياد والموضوعية، مشيراً إلى أن انتشار المعلومات المضللة والاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي يفرض على البرلمانيين مسؤولية مضاعفة في التحقق من دقة المعلومات قبل تبني أي موقف أو وساطة.

وأضاف معاليه أن التجارب البرلمانية والدبلوماسية أثبتت أهمية تحديد أطر زمنية واضحة وأطراف مؤهلة للوساطة، إلى جانب ضرورة فهم النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات المحلية، وإشراك الشخصيات المؤثرة من علماء الدين وقادة القبائل لتحقيق التفاهم والوفاق، مؤكدا أهمية بناء قدرات البرلمانيين في مجالات الوساطة والحوار وإدارة النزاعات، بوصفها استثماراً يعزز الأداء البرلماني، ويسهم في ترسيخ السلام والتنمية المستدامة.
وفي جلسة حوارية خاصة بعنوان «معالجة الأعراف الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة السياسية وتعزيز قيادتها: البرلمانيون الرجال في دائرة الضوء»، استعرضت سارة فلكناز، جهود دولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، حيث أكدت أن القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها الوطنية، وحرصت على توفير فرص متكافئة لها في مواقع القيادة وصنع القرار، مما جعل دولة الإمارات نموذجا عالميا في دعم المرأة وتمكينها الكامل في مختلف مواقع العمل الوطني والمجتمعي.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» وبرلمان النيجر  يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
انتخاب إماراتية رئيسة للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة في بعض المجتمعات، والمتمثلة في الأعراف الاجتماعية والصور النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لها، مؤكدة أهمية العمل البرلماني في التصدي لهذه التحديات من خلال سنّ التشريعات الداعمة، وتبني المبادرات التوعوية التي تسهم في تغيير المفاهيم المجتمعية السائدة.
وشددت على أن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية، يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات بين البرلمانات، بما يسهم في بناء بيئة داعمة للنساء البرلمانيات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة والسلام المجتمعي.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
ورشة
جلسة حوارية
الاتحاد البرلماني الدولي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©