كندا مستعدة لاستئناف محادثات التجارة مع أميركا

ترامب يستقبل كارني في البيت الأبيض (أرشيفية)
25 أكتوبر 2025 00:33

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، إن بلاده مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة والتي أنهاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب إعلان مناهض للرسوم الجمركية أصدرته حكومة إقليم أونتاريو.
وأعلن ترامب، مساء الخميس، وقف محادثات التجارة مع كندا وذلك بعد نشر مقطع للرئيس الأميركي الجمهوري الراحل رونالد ريغن قال فيه إن الرسوم الجمركية تؤدي إلى حروب تجارية وكوارث اقتصادية.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل، وصف ترامب الإعلان بأنه "محتال".
وحاول كارني، خلال زيارتين للبيت الأبيض منذ توليه رئاسة الحكومة، التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات التي فرضها ترامب وتضر بالاقتصاد الكندي.
قال كارني، قبل مغادرته أوتاوا في أول زيارة رسمية له إلى آسيا "يعمل زملائي مع نظرائهم الأميركيين على مفاوضات بناءة ومفصلة، ​​ومناقشات حول قطاعات محددة".
وألغى كارني معظم الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه على الواردات الأميركية، لكن مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت قال إن ترامب يشعر بالإحباط تجاه كندا وإن محادثات التجارة لم تكن تسير على ما يرام.
وأضاف هاسيت، الذي يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أن الإحباط تراكم مع مرور الوقت... التفاوض مع الكنديين صعب للغاية".
وردا على سؤال عن التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، أشار هاسيت إلى "الافتقار إلى المرونة".
وفي منشور منفصل الجمعة، اتهم ترامب كندا بمحاولة التأثير على المحكمة العليا الأميركية، بينما تستعد الشهر المقبل لسماع مرافعات عن قانونية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب.

